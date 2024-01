Wanessa Camargo diz que não é psicóloga, mas afirma que Davi tem traços de manipulador - Foto: Reprodução

Wanessa Camargo diz que não é psicóloga, mas afirma que Davi tem traços de manipulador Foto: Reprodução

Publicado 29/01/2024 10:27

A polêmica entre Wanessa Camargo e Yasmin Brunet contra Davi ganhou mais um capítulo no BBB 24. Em uma conversa à beira da piscina, a cantora diagnosticou o brother como "manipulador", alegando que ele utiliza gatilhos e inseguranças das participantes para se aproveitar da dituação. A famosa chegou a compartilhar sua experiência pessoal, afirmando ter passado por uma situação semelhante.



Wanessa Camargo explicou sua percepção sobre o comportamento de Davi, destacando o modo como ele se comunica. "Ele tentou manipular. [Estou falando] do jeito que ele conversa. Ele pega os gatilhos, as inseguranças da pessoa e trabalha nesse ponto", afirmou a cantora, citando o caso com Yasmin Brunet como exemplo.



A cantora compartilhou suas observações com Rodriguinho, revelando ter analisado o comportamento de Davi. Eu passei por isso na minha vida, tô te falando, ela [Isabelle] não vai enxergar [...] “Existe um traço [de manipulação], eu não sou psicóloga, não posso endossar isso. Quando a gente sair, eu vou te mostrar”, disse a sister para Rodriguinho. “Eu sentei aqui para observar o olhar dele, fiquei vendo ele, friamente tomando o seu chá”, contou a famosa.



Nos comentários, os fãs não demonstraram paciência com as "análises" de Wanessa, criticando suas falas e posicionamento. Alguns ironizaram seu comportamento, enquanto outros apenas se mostram incrédulos. “Se a Wanessa orar, pedindo pra Deus afastar as energias ruins da casa, é capaz dela sumir”, disse um internauta com suposta ironia. “Quantos somos da tropa do Davi Campeão?”, comentou outro, recebendo quase 13 mil curtidas. “Nossa isso já ficou tão chato de ver, insustentável”, lamentou mais uma.