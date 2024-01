Rodriguinho percebe perseguição de Wanessa a Davi: ?Não aguento mais? - Foto: Reprodução

Publicado 29/01/2024 11:16

Após a tentativa de Vanessa em trazer Davi para o centro da briga entre MC Bin Laden e Isabelle, Rodriguinho parece ter cansado da obsessão da famosa com o motorista. O cantor não ficou satisfeito com a insistência da colega em atribuir a culpa ao brother por tudo o que acontece na casa, principalmente se colocando como vítima.



Em uma conversa com MC Bin Laden e Juninho, próximmos à piscina, Rodriguinho deixou claro estar de ‘saco cheio’ das alegações da famosa. “Já chegou, entendeu? Não tinha nada disso. Não é isso, tá ligado? Não vem querer ficar falando que tudo é isso [culpa do Davi], tudo é isso é o caralh*. [Ele] não tava nem nessa treta. Não tinha nada a ver. Aí puxou pra isso. Toda hora vai puxar pra isso”, começou o pagodeiro.



Ele rejeitou a ideia de que Davi tinha alguma ligação com a briga, destacando estar frustrado com o fato de Wanessa estar tentando constantemente associar o brother a tudo que acontece no BBB 24. “[Ela] sempre dá um jeito, acontece tudo, e dá um jeito de cair na história que ele [Davi]... Sempre ele que... Beleza, isso aí a gente já viu faz tempo, meu irmão, por isso que a gente voltou nele. Beleza?”, enfatizou Rodriguinho em outra ocasião.



“Mas fica sempre [falando]... Eu não aguento isso aí. E tudo você sabe, tudo é foda, tudo com você é maior, tudo com você... A gente é pipoca. Camarote aqui é Davi”, continuou o cantor aparentando estar cansado da suposta perseguição da filha de Zezé Di Camargo contra Davi Brito.