Após rumores, Gabigol é flagrado 'agarradinho' com novo affair - Foto: Reprodução

Após rumores, Gabigol é flagrado 'agarradinho' com novo affairFoto: Reprodução

Publicado 29/01/2024 14:10

Enquanto os jogadores do Flamengo se preparam para a temporada nos Estados Unidos, Gabigol protagonizou uma fofocas ao ser flagrado 'agarradinho' com Julia Rodrigues. Durante seu dia de folga, o craque teria aproveitado para passar um tempo com a modelo. Os boatos de um possível romance entre o atleta e a influencer ganham força.



A divulgação do affair entre Gabigol e Julia Rodrigues repercutiu nas redes sociais, com fãs e internautas expressando opiniões sobre o casal em potencial. Muitos usuários trouxeram a tona o nome de Karoline Lima, que viveu relacionamento com Éder Militão, com quem tem a filha Cecília, e agora com o jogador Leo Pereira.



“Disputa com a Karoline quem é mais marmita de jogador”, afirmou um seguidor. “A imagem tá bem boa graças a Deus (risos)”, brincou outro. “As Marias CLT'S chamando os outros de Maria chuteira (risos) então se eu namorar com um professor eu sou Maria o que?”, criticou mais um. “Se fosse a Karol q tivesse ido atrás de macho era só elogios nos comentários, né”, supôs uma fã, com ironia.



Enquanto os rumores de romance entre Gabigol e Julia Rodrigues seguem sem confirmação oficial, Karoline Lima e Léo Pereira aproveitam o próprio relacionamento. Para quem não lembra, o jogador já até dedicou gol para influencer fazendo um gesto de coração com as mãos.