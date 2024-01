Marília Mendonça ganhou Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja - Reprodução Instagram

Marília Mendonça ganhou Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja Reprodução Instagram

Publicado 29/01/2024 14:48

Após a matéria no Domingo Espetacular divulgar uma briga entre a família da cantora Marília Mendonça e sua cover, fãs resolveram se posicionar. Os admiradores da artista falecida resgataram vídeo dela falando sobre a diferença entre inspiração e imitação. Assim, a treta entre João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, e a cover da cantora, Lorena Alexandre, ganhou novos capítulos.



Após a publicação da matéria na Record, dona Ruth, mãe de Marília, vai às redes sociais debochar da artista, enquanto João Gustavo usa o Twitter para comentar indiretamente. "Tem um monte de mulher que parece, menos essa ridícula (risos)", comentou a mãe da Rainha da Sofrência. João Gustavo, por sua vez, ironiza: "Só pra finalizar, sou cover oficial do Caio Castro".



Para quem não sabe, a treta começou quando João Gustavo criticou Lorena, questionando como seria a "cover oficial" da Marília. O irmão da cantora compartilhou uma mensagem de Lorena afirmando que paga os direitos autorais e a discussão se intensificou nas redes sociais. Em resposta à provocação, Lorena pediu respeito e destacou o papel dos covers na aproximação dos fãs com a artista.



A polêmica divide a opinião dos internautas, alguns apoiando João Gustavo e dona Ruth, enquanto outros criticam a atitude da família Mendonça. “Aí só eu acho a família da Marília muito mimizenta”, criticou uma internauta. “Acho esse negócio de cover tão chato parece que fica querendo ser a pessoa”, destacou outra.



Os fãs chegaram a resgatar um vídeo em que a própria Rainha da Sofrência critica a ‘profissão’: “Se inspirar em alguém é uma coisa, agora tentar se igualar a essa pessoa sem saber toda a caminhada que essa pessoa teve e sem respeitar os seus limites, aí é uma outra coisa completamente diferente”.