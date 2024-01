Jenny Miranda e Fábio Gontijo - Reprodução do Instagram

Publicado 29/01/2024 14:26 | Atualizado 29/01/2024 14:29

Parece que o casamento entre Fábio Gontijo e Jenny Miranda está realmente no passado. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o ex da mãe de Bia Miranda não perdeu tempo e já engatou um romance com a modelo e apresentadora Mariana Dutra.



Tudo indica que o novo casal iniciou o relacionamento ainda em dezembro, mesmo mês em que ele se separou da ex-Fazenda Jenny Miranda. O médico e a modelo se conheceram no Rio de Janeiro, marcando uma nova fase na vida amorosa do médico dermatologista.



O término entre Fábio Gontijo e Jenny Miranda ocorreu no início de dezembro do ano passado, e na época, a notícia foi anunciada pela própria influenciadora. Segundo ela, a decisão de encerrar o casamento foi tomada pelo agora ex-marido.



"Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele. Não fui eu que larguei dele", Jenny explicou.



Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, Fábio Gontijo confirmou que foi ele quem deu fim à relação e que já estavam resolvendo os papéis do divórcio. O médico expressou desejos de felicidade para Jenny e afirmou que o término seria benéfico para ambos. “Algumas situações já estavam fugindo do controle", citou Fábio Gontijo sobre a motivação do término.