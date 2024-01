Andressa Urach revela ficada com Lucas Lucco - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 15:21

Andressa Urach revelou nesta segunda-feira (29) que já ficou com Lucas Lucco. Em conversa com Lucas Selfie, a atriz de conteúdos adultos admitiu que sente vontade de gravar um vídeo íntimo com o cantor.

"O famoso que eu já peguei e nunca contei é o Lucas Lucco. Acho que daria um conteúdo delicioso. Aquele tanquinho dele... O Arthur, nem sabe que eu fiquei com ele", contou Andressa em entrevista ao programa "Selfie Service".

"Não me lembro se foi na época do Miss Bumbum ou da Fazenda. Ele não era nem tão famoso. Lembro que fui no show dele, e fiquei com ele, eu tava na van e disse: olha, você vai fazer mais sucesso que o Luan Santana. Ele é um estouro, né..." completou Urach.

Após anunciar que decidiu sair da prostituição, Andressa Urach também tem feito sucesso gravando conteúdos em plataforma adulta. O filho da modelo, Arthur Urach, de 19 anos, é o responsável por gravar os vídeos da mãe.