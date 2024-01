Ingrid Andrade é a primeira-dama de Arari (MA) - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 17:09 | Atualizado 29/01/2024 17:10



A primeira-dama de Arari, no Maranhão, Ingrid Andrade foi multada após furar uma blitz na capital maranhense na madrugada desta segunda-feira (29).

De acordo com o portal de notícias Marrapá, a influencer ultrapassou o bloqueio na Avenida dos Holandeses, mas seu veículo foi interceptado por uma viatura da Polícia Militar, que dava apoio a operação.

Ainda segundo o site, a esposa do prefeito Rui Filho (PRD) disse aos agentes que acreditava que era uma ação falsa, por isso seguiu caminho. Ingrid teria ainda se recusado a realizar o teste do bafômetro e chamou um advogado para lidar com a situação.