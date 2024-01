Joice Hasselmann recria meme - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 18:07

A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para recriar um famoso meme após Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) ser alvo de uma operação da Polícia Federal.

Em vídeo publicado no Instagram, Hasselmann surgiu sorridente e com uma taça na mão. Em seguida, ela propôs um 'brinde' em homenagem ao ex-aliado, reproduzindo o meme que surgiu durante pronunciamento da própria ex-deputada no plenário da Câmara, em 2022.

"Carluxo: 'Toc, toc, toc'. Quem é? 'É a Polícia Federal'", afinetou Joice, antes de erguer a taça e realizar o brinde. Confira o vídeo abaixo:

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de um mandado de busca e apreensão da operação da PF deflagrada nesta segunda-feira (29) que mira o "núcleo político" da chamada "Abin paralela".

De acordo com a CNN, a PF investiga se Carlos Bolsonaro recebeu informações que teriam sido apuradas através de um esquema clandestino de escuta sobre investigações que miravam sua família.