Maraisa - Reprodução/Instagram

Maraisa Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 18:40 | Atualizado 29/01/2024 18:44

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi alvo de críticas durante um show no Clube 22 de Agosto, em Araraquara, em São Paulo, no último domingo (28). Dessa vez, o excesso de bebidas alcoólicas quase fez uma das artistas mostrar demais no palco.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Maraisa cantou algumas músicas segurando uma garrafa de Whisky. Em determinado momento, ela se descuida e quase mostra demais da região íntima. Confira abaixo:

Vale lembrar que na última semana, Maraísa sofreu um acidente na piscina de um resort em Alagoas, fraturou o nariz e precisou passar por uma cirurgia em um hospital em Maceió.

"Só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês. Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga. Foram três horas dentro de uma ambulância até chegarmos ao hospital em Maceió. A situação não era tão simples assim. Era para ser uma simples folga, só que dessa vez tivemos uma emoção a mais", declarou.