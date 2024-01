Influenciadora perde filho com 38 semanas de gestação: ?Momento difícil? - Foto: Reprodução

Publicado 29/01/2024 23:01 | Atualizado 29/01/2024 23:07

A influenciadora Karine Carrijo, que estava grávida de seu primeiro filho, anunciou através de sua assessoria nesta segunda-feira (29), a morte do bebê, fruto da relação com o cantor gospel Thiago Lima.



O comunicado foi compartilhado no perfil de Karine no Instagram. A autora do livro Mulherão da Porra estava com 38 semanas de gestação, e já havia escolhido o nome da criança que se chamaria Levi.



“É com grande pesar que informamos o falecimento de Levi. Pedimos solidariedade em orações para Karine e Thiago, que atravessam este momento doloroso, e solicitamos respeito durante o período de luto”, dizia um trecho do comunicado.



O casal viralizou recentemente após Thiago mostrar a rotina e alguns desafios da gestação. Nas imagens que circulam na web, a mamãe de primeira viagem chora e revela que está com medo de no parto o bebe sair "muito sujo".



Nomes como Tatá Estaniecki, Renato Sertanejeiro, a ex-A Fazenda Raissa Barbosa e outros expressaram palavras de apoio e carinho ao casal neste momento de dor.



Deus levante vocês de novo! Não consigo imaginar a dor! “Meus sinceros sentimentos”, escreveu Tatá, esposa do youtuber Júlio Cocielo. “Deus conforte vocês”, desejou Sertanejeiro. Raissa, por sua vez, colocou alguns emojis chorando.