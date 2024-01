Elenco infantil de Carrossel - Reprodução/SBT

Elenco infantil de CarrosselReprodução/SBT

Publicado 29/01/2024 21:27 | Atualizado 29/01/2024 21:32

A atriz Victória Diniz, que interpretou Bibi Smith em "Carrossel", publicou um vídeo nas redes sociais revelando o quanto ganhou para participar da novela infantil do SBT e deixou os internautas impressionados.

De acordo com a artista, que hoje tem 21 anos, todos os integrantes do elenco infantil recebiam o mesmo cachê. "Bom, como a gente era criança, a gente não ganhava o mesmo valor que os adultos. Mas todos nós, que eu saiba, ganhávamos o mesmo valor, todo mundo. Só que esse valor era menor que dos adultos, porque os adultos se sustentam e as crianças não", explicou.

Victória reforçou que todas as crianças ganhavam o mesmo valor, independente do tempo de tela. "Muita gente pensa que o valor que você vai receber é de acordo com a importância do seu personagem, mas não. Todo mundo ganhava a mesma coisa, que eu saiba", afirmou.

"Do SBT a gente ganhava R$ 4 mil ou R$ 4,5 mil. Tenho que perguntar para os meus pais, porque eles que cuidavam dessa parte, mas eu acho que era isso", revelou. "O ano era 2012/2013, então, na época, eu acho que era um dinheiro bem legal. Com R$ 100 reais a gente ainda conseguia fazer alguma coisa".

Ainda segundo a atriz, o elenco também recebiam pelo merchandising e apresentações que faziam para promover a novela da emissora. "Tinha valor por fora, show que a gente fazia, presença VIP, tudo. E, assim, a gente fazia show pra caramba [...] Então dava pra ter uma renda mensal fixa muito boa", completou.

Nos comentários dos vídeos publicados no TikTok, muitos internautas expressaram surpresa com os valores revelados. “Para uma criança era muito”, disse um. “Só isso? Deus me livre, só ia por R$ 200 mil”, afirmou outro. “Achei o valor pouco ainda considerando que a novela era transmitida pro país inteiro”, declarou uma terceira. “Isso sim não seria da minha conta, mas é algo que eu gostaria de saber”, brincou mais um.