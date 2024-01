Grazi Massafera manda indireta após repercussão de suposto romance com Humberto Carrão - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera manda indireta após repercussão de suposto romance com Humberto Carrão Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 22:03

Grazi Massafera usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para se pronunciar sobre o romance discreto que estaria vivendo com o ator Humberto Carrão. O envolvimento foi revelado mais cedo pelo jornal Extra.

Nos Stories do Instagram, a artista mandou uma indireta após a repercussão da notícia: "Se organizar direitinho, dá pra cada um cuidar da sua vida e ainda sobra tempo para hidratar o cabelo".

De acordo com informações do Extra, Massafera e Carrão teriam se aproximado no final do ano passado após trocarem flertes através das redes sociais. Após os primeiros encontros, eles teriam decidido manter o envolvimento no sigilo. Segundo o jornal, o affair vazou após a atriz comentar com amigos sobre o romance.

A publicação afirma que os dois estão vivendo um affair "sem compromissos" por conta das agendas lotadas de trabalho. Atualmente Grazi está gravando a novela "Dona Beja", da HBO Max, enquanto Humberto está no ar com "Renascer", nova trama da TV Globo.