Bianca Andrade é mãe do pequeno Cris, de dois anosReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 11:09

A empresária Bianca Andrade viveu um momento emocionante nesta segunda-feira (29) ao reencontrar seu filho, Cris, de 2 anos. Durante seu intercâmbio em Londres, na Inglaterra, a famosa finalmente pôde abraçar o pequeno, após duas semanas distante.



Nas redes sociais, Bianca compartilhou a alegria do reencontro com Cris, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Bruno Carneiro, conhecido como Fred. "Meu neném chegou", disse ela, segurando o pequeno nos braços. Entre risos, Bianca comentou sobre a sonolência do bebê, revelando a saudade que sentia.



No vídeo do reencontro, a ex-BBB não escondeu sua emoção: "Todo molinho de sono, meu Deus, que saudade disso", confessou. No domingo (28), Fred, o ex-BBB e pai de Cris, compartilhou uma foto no aeroporto com a criança, prontos para a viagem. Boca Rosa, ansiosa pela chegada do filho na capital inglesa, comentou no post: "Mamãe está aqui contando os segundos! Venham com Deus!".



Alguns dias antes de receber o pequeno em Londres, a influenciadora vinha compartilhando registros de momentos com ele em outras viagens. “Contando os SEGUNDOS para viver esses momentos com meu companheiro favorito aqui no intercâmbio”, escreveu ela na legenda de um vídeo com a criança.



Para quem não sabe, a influenciadora e empresária deu início ao intercâmbio há cerca de duas semanas e deve completá-lo em dois meses. “Meu querido diário, hoje completa exatamente uma semana de uma das maiores e mais corajosas atitudes da minha vida. [...] Quem está aqui é aquela menina doce, simples, sonhadora e cheia de curiosidades sobre a vida”, relatou a famosa na época.