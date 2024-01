Morre a atriz Jandira Martini, a eterna Zoraide de O Clone - Foto: Globo/Reprodução

Publicado 30/01/2024 10:34 | Atualizado 30/01/2024 12:36

A renomada atriz Jandira Martini faleceu, com morte confirmada na manhã desta terça-feira (30/01), por Marcos Caruso, seu amigo e parceiro de trabalho. A artista de 78 anos dedicou 50 deles à TV, cinema e teatro. Iniciou a carreira ainda no fim dos anos 1960, seu último papel foi na novela Salve Jorge (2012).



A famosa, que lutava há anos contra um câncer de pulmão, deixa um legado de peso na Globo, além de participações no SBT e outros trabalhos. Em sua homenagem, Marcos Caruso destacou a profunda amizade que nutriu com Jandira Martini. Juntos, os famosos escreveram diversas produções e, aparentemente, viveram momentos que o artista guarda com carinho.



“Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos, escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra”, declarou Marcos Caruso nas redes sociais.



Tudo indica que o famoso está incrédulo e sofre com a perda de sua grande amiga. “Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, destacou ele, comovido.



Nos comentários da publicação do artista, fãs e seguidores lamentaram a perda.

“Ah, não! Grande perda. Sinto muito”, lamentou uma seguidora. “Que triste! A primeira novela que vi dela foi Ana Raio e Zé Trovão. ”, lembrou outra internauta. "Que tristeza! Vai fazer muita falta. Meus sentimentos", comentou um usuário. “Meus sentimentos, adorava ela… Principalmente na novela O Clone”, destacou mais uma.



Para quem não sabe, a artista deu vida a diversos papéis de destaque durante sua trajetória como atriz. A excêntrica milionária Teodora Abdalla, de Sassaricando (1987), foi uma das suas maiores interpretações na Globo. Entre os mais recentes, deu vida à muçulmana Zoraide de O Clone (2001), Madame Gilda de Escrito nas Estrelas (2010), Salomé de Morde & Assopra (2011) e, por último, Farid em Salve Jorge (2012).