Andressa Urach no programa "Selfie Service"Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 19:22 | Atualizado 30/01/2024 19:28

Andressa Urach revelou detalhes de suas "ficadas" com Cauã Reymond, Neymar Jr. e Lucas Selfie. A atriz de conteúdo adulto contou como acabou se envolvendo com os famosos. revelou detalhes de suas "ficadas" com Lucas Lucco no programa "Selfie Service", apresentado por. A atriz de conteúdo adulto contou como acabou se envolvendo com os famosos.

A modelo foi questionada pelo apresentador que caso participasse do reality show "De Férias com o Ex", quais famosos sairiam do mar e sua lista surpreendeu: Lucas Lucco, Cristiano Ronaldo, Neymar e Cauã Reymond.

Em seguida, ela deu detalhes do affair com o ator. De acordo com Urach, eles se envolveram quando Cauã já estava separado de Grazi Massafera. "Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: 'Uau! É você'. Até hoje eu recordo, boas lembranças", disse ela. "Até hoje recordo".

"O famoso que eu já peguei e nunca contei é o Lucas Lucco. Acho que daria um conteúdo delicioso. Aquele tanquinho dele... O Arthur, nem sabe que eu fiquei com ele", contou Andressa. "Não me lembro se foi na época do Miss Bumbum ou da Fazenda. Ele não era nem tão famoso. Lembro que fui no show dele, e fiquei com ele, eu estava na van e disse: olha, você vai fazer mais sucesso que o Luan Santana. Ele é um estouro", completou. Confira: