Influenciadora Karine Carrijo fala sobre a morte do filho - Reprodução/Instagram

Influenciadora Karine Carrijo fala sobre a morte do filhoReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 16:32

A influenciadora digital Karine Carrijo publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (30) para desabafar sobre a morte do seu filho, Levi, fruto do casamento com o músico Thiago Lima. Na última segunda-feira (29), ela revelou bebê faleceu após o parto.

"Carta para o meu anjo Levi: Seu coraçãozinho parou de bater nesse domingo e parte do meu também. Você não sabe o quanto eu e o papai orávamos por você todas as noites. As pessoas sempre dizem: cuidar de bebê é difícil, chora muito, tem que trocar fralda, amamentar de 3 em 3 horas. Mas sabe o que é difícil? É ter que fazer um parto e não ouvir nenhum choro", iniciou ela.

"É saber que nunca vou saber se seu nariz era do papai ou da mamãe, se você era mesmo careca ou não, é saber que você nunca vai vir pro meu colo, e eu nunca vou saber qual seu cheirinho, nunca vou ver seu primeiro dente, e nunca vou te levar na escola… O que dói mais que o parto? É ter leite pra te amamentar e ter que tomar remédio pra secar meu leite pq eu nunca vou te dar um tetê. Domingo, falei pros seus irmãozinhos que a gente ia voltar hoje, mas você ficou na maternidade", prosseguiu.

"Eu não sei o propósito de Deus pra isso, mas sei que ele sabe da minha dor, porque ele também perdeu o filho dele pra salvar todos nós. Levi, meu filho Você mudou minha vida. E os melhores meses da minha vida, foram os 9 meses que você ficou dentro da minha barriga. Eu te amo, pra sempre. Da sua mamãe Karine", completou Karine.