Rafinha Bastos debocha de Wanessa e faz revelação sobre a cantora - Foto: Reprodução

Rafinha Bastos debocha de Wanessa e faz revelação sobre a cantoraFoto: Reprodução

Publicado 30/01/2024 11:44

Nesta segunda-feira (29), Rafinha Bastos não poupou ironias ao debochar da participação de Wanessa Camargo no BBB 24. O comediante satirizou a "injustiça" que, segundo ele, a cantora estaria sofrendo no programa. Porém, deixou claro que logo a famosa vai se reerguer, já que ela não seria a Karol Conka.



Rafinha ironizou a postura de Wanessa e os ataques que sofreu por suas falas. No X (antigo Twitter), o humorista brincou sobre a torcida da famosa: "Não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan? O Brasil está contigo", declarou ele, divertindo os internautas.



"Meu sonho é o Boninho te chamando para fazer um show de stand-up no BBB só para ver a cara da Wanessa", confessou um usuário. "Se vingança é um prato que se come frio, Rafinha está escolhendo um belo sushi", comentou um seguidor.



Porém, o humorista resolveu falar sério sobre o comportamento da sister: “A ‘Globinha’ não vai deixar a Wanessa se afundar no BBB. É muito poder, muita marca, muito Zezé, muita agência, muita grana envolvida. Num passe de mágica vai virar santa. Anota aí. Ela não é a Conká, ela não tá sozinha. Por trás dela tem muita gente grande”, afirmou o famoso.



Para quem não sabe, o histórico entre Wanessa Camargo e Rafinha Bastos remonta a 2011, quando o comediante fez um comentário polêmico no CQC. Após dizer que iria ‘comer’ a famosa, na época grávida de Marcus Buaiz, e seu filho, ele foi processado. O humorista então foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais, mas seguiu ironizando a famosa.