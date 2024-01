Estilista de Anitta quebra pau com Mulher Abacaxi e deixa famosa sem fantasia - Foto: Reprodução

Estilista de Anitta quebra pau com Mulher Abacaxi e deixa famosa sem fantasiaFoto: Reprodução

Publicado 30/01/2024 10:58 | Atualizado 30/01/2024 10:59

retornou à Sapucaí como musa da "Em Cima da Hora" no ensaio técnico deste sábado (27), duas semanas após brilhar como rainha da União de Maricá. Porém, Marcela Porto enfrentou novas complicações com o figurino, desta vez com o estilista da. A coluna Daniel Nascimento traz informações exclusivas sobre a treta.A confusão começou após Marcela enviar uma mensagem escrita “bom dia” para o estilista. Segundo amigos da coluna, o profissional teria entendido como uma cobrança e detonou a famosa em um áudio enviado pelo WhatsApp.Na tal mensagem de voz, nossas fontes disseram que Fábio alegou ter acordado “mal-humorado” e que Abacaxi teria acordado o capeta dele e acabado com seu humor. Ainda segundo informações, o estilista disse que devolveria o dinheiro da musa e venderia a roupa para outra pessoa.Isso foi o suficiente para o quebra-pau entre os dois começar. Segundo pessoas ligadas à famosa, abacaxi não deixou por menos e também esculhambou o profissional. Segundo eles, faltando poucas horas para Marcela Porto desfilar, Fábio Rosas devolveu o valor pago e deixou a caminhoneira na mão.Para quem não lembra, essa não é a primeira vez que Abacaxi tem problemas com sua roupa. No dia 13, Marcela também ficou sem figurino para o ensaio técnico da escola União de Maricá . Dessa vez, a famosa contratou Fábio Rosa para não ter o mesmo imprevisto, já que Rosas foi responsável pelo costeiro de Anitta no ensaio no domingo (21/01), no Rio de Janeiro.