Mulher Abacaxi passa por vexame na Sapucaí após estilista não entregar fantasia: ?Só entro em furada?Foto: Alan Bertozzi/ Divulgação

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, passou por um vexame neste sábado (13), no ensaio técnico da União de Maricá, escola da Série Ouro, na Sapucaí.



A beldade foi deixada na mão por seu estilista que prometeu entregar seu figurino a tempo do desfile, mas tomou um chá de sumiço horas antes e não cumpriu com o que foi acordado.



"Ele ficou de entregar a fantasia sexta de manhã, mas nada. Mandei mensagem, ele ficou de entregar hoje. Vim para Sapucaí com um vestido fácil de trocar, mas nada dele aparecer. Me sinto frustrada. Só entro em furada", comenta ela, que desfilou com um look simples.

Além do imprevisto, Marcela ainda encarou a chuva forte. "O temporal foi o de menos. O programa é que sempre gostei de usar looks babadeiros e agora desfilei assim. Todo mundo perguntou. Eu tinha em casa outros figurinos, mas eu vim acreditando que ele fosse entregar. Ficou o povo da escola comentando no ensaio que estava linda e hoje assim", finaliza.