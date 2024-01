Paolla Oliveira é acusada de editar fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 17:09

A atriz Paolla Oliveira atualizou seu perfil no Instagram com registros de uma sessão de fotos e foi acusada de editar as imagens com photoshop nesta terça-feira (30). A artista não gostou do comentário feito por um internauta e decidiu rebater.

"Esse Photoshop é excelente. Parabéns, ficou maravilhosa", alfinetou. "Sabe, fiquei pensando se responderia ou não esse tipo de comentário, e realmente não queria ter que vir aqui me justificar e dizer que estava usando uma meia, que completou o visual dentro da luz impecável da maravilhosa Bruna Castanheira – e isso é trabalho de uma equipe fantástica e não de retoque", iniciou Paolla.

"Mais que isso: me lembrei que comecei a falar mais abertamente sobre o incômodo de ter que caber o tempo todo nas expectativas alheias pra justamente poder usufruir de alguma liberdade que uma mulher no meu lugar possa ter conquistado", prosseguiu.

A rainha de bateria da Grande Rio seguiu falando como seu corpo se tornou pauta e alvo de ataques nos últimos meses. "E meu desejo sempre foi só ser. Com mais roupa, menos roupa, coerente ou incoerente, inconstante, mutável, com um corpo mais magro ou mais gordo mas sempre imperfeita, simplesmente porque sou um ser humano e sempre insuficientemente boa, porque sou uma mulher", afirmou.

De acordo com a artista, mesmo após criar um movimento para não usar filtros nas redes sociais e rebater os comentários, muitos internautas continuam falando sobre seu corpo. "A maior prova disso? Este e mais os milhares de comentários assim frequentes aqui e em vários perfis que apareço, mesmo sendo a mesma, numa foto produzida ou exposta dançando na rua. Está aí a resposta que eu não quero mais precisar dar, mas que ainda preciso", completou.