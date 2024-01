Fabiana Justus fala sobre tratamento - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 21:18 | Atualizado 30/01/2024 21:21

Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, está internada em um hospital em São Paulo após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda e deu detalhes nesta terça-feira (30) de seu tratamento.

A influencer publicou uma em seu perfil no Instagram e revelou que seu tratamento já começou a cair por conta da quimioterapia. Na imagem, Fabiana aparece no quarto na unidade médica.

"Fazendo selfie enquanto ainda tenho meu cabelinho", disse Fabiana nos Stories. "Que já tá caindo sem parar", completou.

Na última segunda-feira (29), Fabiana contou nas redes sociais que pode receber a visita dos filhos no hospital. "A pior parte de tudo isso é ter que ficar longe deles, e a cabeça é muito importante nesse momento. Foi na hora certa porque a saudade não estava mais suportável! Nem sei descrever os meus sentimentos de hoje direito. É um mix de extrema felicidade de estar com eles com extrema tristeza de ter que dar tchau por mais um tempo", declarou.



"Estou emocionalmente esgotada, mas com o coração quentinho. Tive meu momento com o Luigi de manhã, dei mamá na mamadeira pela primeira vez... brinquei... e a tarde com as meninas! Jogamos, pintamos, conversamos. Graças a Deus conseguimos deixar o ambiente leve para eles! Eles não sentiram... e agora bora continuar essa batalha! Por eles! Pra eles! Por nós! Por essa família que eu TANTO AMO!", completou.

