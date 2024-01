Anitta - Araujo/Ag.news

Anitta Araujo/Ag.news

Publicado 31/01/2024 09:59 | Atualizado 31/01/2024 11:26

Anitta, sempre com uma vida amorosa e profissional agitadas, quebrou o silêncio em uma entrevista ao Fantástico, no último domingo (28/01). A famosa já havia revelado que possui um novo amor, mas parece que não conseguiu manter segredo sobre a identidade do boy por muito tempo. Segundo vídeo divulgado pela página Palotino Sincero, a cantora está envolvida com o advogado baiano Gabriel da Matta.



Em uma conversa descontraída com a TV Globo, Anitta abordou o mistério por traz novo relacionamento: "Eu sempre expus muito da minha vida para todo mundo. E depois chegou uma fase da minha vida que eu aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo", começou a famosa, deixando no ar o nome do seu amor.



A famosa ainda completou a declaração com um pedido: "Eu estou vivendo, sim, o meu rolê que é só meu, ninguém descobriu e está maravilhoso. Que continuem sem descobrir". Porém, o desejo da funkeira não foi concedido e já há especulações sobre a identidade do namorado: Gabriel da Matta, um rapaz discreto e com perfil fechado no Instagram.



O jovem advogado está sendo apontado como o escolhido pela dona do hit “Envolver”. O colunista Matheus Baldi revelou que o advogado tem acompanhado Anitta em seus shows e, para garantir sua presença, a cantora tem fretado jatinhos para ele. Apesar de não ser seguido pela cantora nas redes sociais, ele possui mais de 5 mil seguidores.



Procurado pelo portal BNews, Gabriel da Matta negou o romance: "Eu acho que foi algum equívoco aí. Não, não, tem muito advogado aqui na Bahia, rapaz", afirmou o sócio de um escritório especializado em processos por problemas aéreos. Detalhes sobre a vida do advogado vieram à tona, incluindo suas críticas ao ex-presidente Bolsonaro e a Sergio Moro nas redes sociais.



Vale destacar também que Anitta teria se envolvido em outro romance recentemente, João Lamenha Barreto, vizinho de Ivete Sangalo, foi affair da famosa durante a virada do ano. O rapaz é cheio de talentos, sendo dono de uma pousada na Praia do Forte, surfista e jogador de futevôlei. Porém, apesar das qualidades do boy, a famosa seguiu em frente.