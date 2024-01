Mulher de Davi vira influencer e ultrapassa participantes do BBB 24 - Foto: Reprodução

Publicado 31/01/2024 10:27 | Atualizado 31/01/2024 10:28

Enquanto os olhares se concentram dentro do "BBB 24", Mani Reggo, namorada de Davi Brito, emerge como uma figura cativante fora da casa. A amada do motorista vem enfrentando os ataques dos "haters" nas redes sociais e tornando-se uma verdadeira influenciadora.



Mesmo enfrentando o etarismo, Mani, 20 anos mais velha que Davi, vem se destacando nas redes sociais. Com mais de 272 mil seguidores no Instagram, a empreendedora supera alguns participantes da casa mais vigiada do Brasil, incluindo Giovanna Pitel, Fernanda Bande, Juninho e Lucas Henrique.



Nesta semana, Mani atraiu atenção ao comemorar seus 42 anos com um novo visual, exibindo madeixas mais longas e um tom loiro arrojado. Agora também influenciadora, ela compartilhou detalhes do penteado e da festa surpresa, incluindo música e dança com amigos e familiares.



Embora faça sucesso fora da casa, Davi Brito segue sentindo falta da amada no BBB. Em um Raio X no seu aniversário, o brother se declarou à companheira: "Tô morrendo de saudade. Curta bastante seu dia, você é uma mulher maravilhosa, incrível, por isso, te amo muito".



Para quem não sabe, Mani Reggo é proprietária de uma barraca de lanches em frente ao Hospital Geral de Salvador, onde ela e Davi se conheceram há um ano e sete meses. O motorista de aplicativo costumava ajudá-la no trabalho.