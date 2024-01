Viih Tube e a filha, Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 08:34 | Atualizado 31/01/2024 08:38

Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao revelar, em seu perfil nas redes sociais, uma decisão inusitada. A famosa resolveu abandonar o alongamento das unhas e o 'mega hair'. A influenciadora, mãe da pequena Lua, fruto de sua relação com Eliezer, explicou os motivos por trás dessa mudança radical em sua rotina de beleza.



"Eu abandonei esse negócio de alongamento. Não faço mais, deixo curtinha mesmo para trocar fralda. Tem uma catota no nariz da Lua, vou tentar tirar, se tenho unha quase que enfia dentro do cérebro da menina. Vou limpar a boquinha dela pra comida, a unha não dá, atrapalha. Pra trocar fralda, ficava cheia de coc* embaixo da unha", revelou Viih Tube de maneira descontraída.



A influenciadora também compartilhou sua justificativa para abandonar o aplique de cabelo: "A Lua ficava puxando, ia pegar ela e o cabelo caía na cara. Ah, gente! Esquece! Tirei", contou Viih Tube. Os fãs se divertiram com as situações engraçadas que a maternidade trouxe à sua vida da ex-BBB.



“Mas porque ela não contrata uma babá igual a Virgínia”, questionou um internauta. “A gente sabe que higiene não é muito o forte dela né pessoal”, criticou outra. “Na verdade, não precisa nem de um bebê pra entender que unha comprida não é muito higiênico”, apontou uma terceira. “Realidade de uma mãe, mas vocês não estão preparados pra essa conversa”, disse mais uma, aos risos.