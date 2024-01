Pastora que ganhou igreja de Ludmilla é detonada na web após pedir Pix - Foto: Reprodução

Publicado 31/01/2024 14:27

Após Ludmilla compartilhar a compra de uma igreja completa para a pastora Adriana Pereira , surgiu uma polêmica sobre a religiosa nas redes sociais. Isso porque uma internauta fez comentário sobre a líder pedir pix em live e relata que foi bloqueada pela mesma.Compartilhando um print da suposta live, a internauta em questão criticou Adriana Pereira. “Me julguem, mas tem muitos pastores e pastoras que só pregam dinheiro. Gente a mulher ganhou uma igreja hoje e já tá na live postando pix. Poderia estar agradecendo a Deus fazendo uma ação degraças pela benção que recebeu, mas [segue] com ambição por mais dinheiro”, começou.“Tantas almas precisando de uma palavra. Estou há 5 minutos já na live dela e ela só prega dinheiro, conquistas. Mas infelizmente muita gente é cego e não vê que existem muitos servos do dinheiro que se diz servo de Deus”, finalizou a jovem. Ela também deixou claro que tem “pavor” desses líderes de igreja.Nos comentários da live, divulgados no print, diversas pessoas glorificam a Deus e um relato em particular chama atenção: “Tirei de pagar a conta de luz para fazer esse voto, com fé em nome de Jesus”. Outra seguidora afirma: “Deus está falando comigo”. “[Em] breve vou estar visitando vocês na igreja”, promete mais um.Após compartilhar sua opinião sobre a live em que a pastora deixa sua chave pix para suposta campanha da igreja, a jovem revelou ter sido impedida de assistir outros conteúdos da mulher. “Só porque falei umas verdade a pastora me bloqueou, passada”, revelou ela.A notícia dividiu opiniões nas redes sociais: “Igreja precisa pagar luz, água, lanche das crianças que fica na salinha, copo e outras demais coisas…”, apontou uma internauta. “A religião evangélica não procura a Deus e sim a riqueza”, criticou outra. “Ela não obriga ninguém a fazer, mas ela MANIPULA e INDUZ as pessoas à fazer”, afirmou mais uma.