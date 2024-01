Influenciadoras polêmicas viram rés em processo por injúria racial - Foto: Reprodução

Publicado 31/01/2024 12:21 | Atualizado 31/01/2024 12:33

A influencer Kérollen Cunha e sua mãe, Nancy Gonçalves, enfrentam agora as consequências legais de um vídeo polêmico publicado em maio do ano passado. Na gravação, as duas distribuem bananas e presenteiam crianças pretas com um macaco de pelúcia. A publicação gerou revolta nas redes sociais, levando à abertura de um processo por injúria racial.



A juíza Simone de Faria Ferraz, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) referente ao caso. Essa é apenas a primeira batalha legal para mãe e filha, pois há outros três processos em andamento, indicando que o desfecho judicial pode trazer mais desdobramentos.



A situação veio à tona em novembro de 2023, quando a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciou os vídeos à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). A delegacia indiciou as influenciadoras, e o MPRJ formalizou a denúncia à Justiça em 20 de janeiro. O vídeo, apesar de já ter sido apagado dos canais, continua a circular nas redes sociais.