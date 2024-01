Rachel Sherazade sai em defesa de Dado e Tonzão dispara: ?Agrediu até a mãe? - Foto: Reprodução

Publicado 31/01/2024 13:37

O reality "A Fazenda 15" pode ter terminado, mas as polêmicas continuam fervendo nos bastidores e chegaram ao “BBB 24”. Diante das críticas que Dado Dolabella vem recebendo nas redes sociais, a jornalista Rachel Sheherazade defendeu o suposto agressor publicamente. Porém, o ato de “empatia” da famosa não passou despercebido pelo funkeiro Tonzão.



Rachel deixou uma mensagem para Dado Dolabella desejando paz e oportunidade de recomeço para o ator. "Paz para que a gente possa se reerguer, se reconstruir para evoluir. Todos temos o direito de recomeçar", declarou a comunicadora nas redes sociais.



No entanto, Tonzão, colega de confinamento da famosa em A Fazenda, não poupou críticas à fala da jornalista:"Eu, que pedi ela desculpas por uma fala errônea, meu instinto é agressivo, como ela disse. E me perseguiu até o final do programa. Mas o Dado, que já agrediu até a mãe, é um ser em construção e merece ser perdoado", declarou o funkeiro.



A polêmica logo tomou grandes proporções nos comentários, com internautas apontando possível atitude racista de Rachel Sheherazade. "Branco passa pano pra branco, é isso", disse um usuário. "Não vamos fingir que ela não é preconceituosa", escreveu uma seguidora. "Isso aí tem nome: homem branco pode ser perdoado e homem preto não", destacou mais uma.



Para quem não sabe, desde a entrada de Wanessa Camargo no "BBB 24", o passado polêmico de seu parceiro veio à tona. Assim, denúncias de agressões feitas por Luana Piovani, envolvendo a própria mãe do ator, e outras ex-parceiras Dado Dolabella ganharam visibilidade. Recentemente, a ex-BBB Bárbara Heck divulgou mais relatos de violência doméstica do ator.