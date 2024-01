Wanessa Camargo fala sobre comparações com Sandy - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 15:29 | Atualizado 31/01/2024 15:31

Logo após a eliminação de Luigi no BBB 24, Wanessa Camargo conversou com a influenciadora Yasmin Brunet na madrugada desta quarta-feira (31) sobre ter sido comparada com Sandy Leah durante toda a sua carreira na música.

No desabafo, a sister explicou como buscou formas de se destacar, mas sempre sentiu que seria uma coadjuvante. "Como você se torna alguém diferente do que você é? Ou você vai aprender. Uma coisa que preciso aprender na minha vida é olhar para mim e ver que eu tenho capacidade de acreditar em mim, acreditar que eu tenho algo para dar", iniciou a filha do cantor Zezé Di Camargo.

"Seja qual for o ponto, entendeu? Que eu sou merecedora de algumas coisas na minha vida, que eu tenho brilho e luz. Assim como vejo brilho e luz nos outros, eu [tenho que] ver em mim", explicou.

"Quando comecei minha carreira, eu era só filha", disse Wanessa. Em seguida, ela relembrou a rivalidade criada pelo público e a mídia. “Eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa. Tava sempre em segundo. Não é segundo a palavra, mas como se eu… A Sandy uma vez falou isso pra uma pessoa: 'A Wanessa não sabe o tamanho que tem'", relembrou a artista.