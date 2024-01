Jornalista fala sobre comportamento e atitudes de Wanessa em relação a Davi no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Jornalista fala sobre comportamento e atitudes de Wanessa em relação a Davi no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 16:20 | Atualizado 31/01/2024 16:29

A rivalidade entre Wanessa Camargo e Davi Brito segue gerando debate dentro e fora do BBB 24. Nesta quarta-feira (31), a jornalista Jéssica Serra, apresentadora da TV Globo, fez críticas ao comportamento e atitudes da cantora no reality show.



"O assunto do momento é a verdadeira campanha difamatória que a cantora Wanessa Camargo tem feito contra nosso cristalzinho baiano Davi. Mas isso não é sobre BBB, é sobre nós, nossos preconceitos e nossos gatilhos. O reality show é um recorte da realidade, isso nos dá ferramentas para analisar a sociedade e a nossa própria psicologia”, iniciou a jornalista em vídeo publicado no Instagram.

“Desde o início do jogo, até o momento, Davi se mostrou um cara doce, cuidadoso com as pessoas da casa, o que não quer dizer que seja subserviente. Sua coragem, sua força ao apontar adversários, tirar as coisas a limpo e, também, a humildade em reconhecer erros e buscar melhorar encantaram muita gente aqui fora. Lá dentro, essas e outras posturas incomodaram os adversários no jogo”, destacou Jéssica.

“Talvez exatamente pelo mesmo motivo: ele é um forte candidato ao prêmio. O receio de sua vitória, embora jamais seja admitido por aqueles que resistem em enxergar o seu valor, certamente é um dos motivos de tanta rejeição e da necessidade de difamá-lo e isolá-lo”, afirmou. “Ora, se Davi fosse uma ‘planta’ ninguém se importaria. Mas ele é protagonista. Um jovem, preto, baiano, humilde, anônimo como milhares de outros pelo país... Como pode ‘um cara comum da Bahia’, como disse Rodriguinho, fazer sombra a famosos acostumados a serem bajulados a ponto de se sentirem mais especiais que os demais?”.

“Uma verdadeira campanha de difamação foi iniciada por outra participante, Wanessa Camargo, cantora famosa e filha de Zezé de Camargo”, afirmou a apresentadora na coluna publicada no portal iBahia.

A jornalista afirma que não deseja criar vilões e santos dentro do jogo, mas "seus comportamentos possam e devam, sim, ser criticados e utilizados para nossa própria reflexão". "Uma fala repetida de Wanessa sobre Davi é: “ele me desperta gatilhos”. Wanessa diz que sente violência de pessoas como Davi. Diz que tem medo porque não o conhece e, se ele fala alto, ela se sente ameaçada. Ela não conhece ninguém na casa e muita gente ali fala alto. Mas é de Davi que ela tem medo. Com isso, Wanessa aciona o estereótipo do negro violento e perigoso como estratégia para enfraquecer o rival. Ela o acusa de ser manipulador, quando é ela quem está ali buscando convencer a todos de que Davi é um homem perigoso", analisa.

“Wanessa responsabiliza Davi pelos seus gatilhos, mas isso seria dizer que ele é o culpado pelas emoções dela. Obviamente, Davi não é responsável pelos traumas de Wanessa. Nem por seus preconceitos. O gatilho dela tem a ver com suas próprias experiências e valores”, completou. "Seus gatilhos são um problema seu".