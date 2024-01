Antonio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, entra para elenco de novela da Globo - Reprodução/Instagram

Antonio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, entra para elenco de novela da GloboReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 17:27 | Atualizado 31/01/2024 17:31

Aline Wirley e Igor Rickli usaram seus perfis nas redes sociais nesta quarta-feira (31) para celebrar uma nova conquista profissional do filho. O pequeno Antonio, de 8 anos, que foi aprovado em um teste de elenco e estará na próxima novela das 19h da TV Globo, “Família é Tudo”.

“Agora, com muita alegria, a gente já pode anunciar que nosso doce Antonio foi aprovado e faz parte do elenco da nova novela das 19h, ‘Família é Tudo’, vivendo o personagem sapeca e adorável ‘PUDIM’! A gente está vibrando muito pelo nosso pequeno para que ele tenha uma trajetória feliz e sadia!”, escreveu o casal no Instagram.



Nos comentários, os famosos comemoraram a novidade. "Que lindãooo", disse Agatha Moreira. "Estou muito feliz que vai ser ele", afirmou Nathalia Dill. "Que máximo!!!!! Ele é muito iluminado! Vai ser lindo ver tudo isso", declarou Rômulo Arantes.

Além de Antônio, o elenco da novela que substituirá "Fuzuê" terá Juliana Paiva, Nathalia Dill, Arlete Salles, Thiago Martins, Isacque Lopes, Renato Góes, Grace Gianoukas, Jayme Matarazzo, Cris Vianna, Rafa Kalimann, Thaila Ayala, Ana Hikari e mais.

Vale lembrar que esse não é o primeiro trabalho artístico de Antonio. Ao lado dos pais, ele esteve no time de dublagem de uma animação e interpretou o personagem Tot em "Patrulha Canina: Filme Superpoderos”.