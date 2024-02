Lorena Alexandre ficou conhecida como "cover oficial de Marília Mendonça" - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 18:12

Lorena Alexandre, que foi conhecida como "cover oficial de Marília Mendonça", anunciou nesta quarta-feira (31) que vai abandonar o título. A cantora foi alvo de críticas de dona Ruth Mendonça e João Gustavo Mendonça, mãe e irmão da artista sertaneja, que morreu em um acidente de avião, em 2021.

Em seu perfil no Instagram, Lorena afirmou que a decisão foi tomada para evitar polêmicas intrigas. Além disso, ela destacou que Marília conheceu e acompanhou seu trabalho.

"Sou Lorena Alexandre, cantora há 18 anos. Em respeito à memória, toda obra e ao legado deixado por Marília Mendonça, que sempre foi declaradamente contra ódio espalhado na internet, agressores, pessoas focadas em intrigas, e fofocas, estarei desvinculando o termo 'cover oficial' de minhas redes sociais e material de trabalho", afirmou em comunicado.

"Faço cover de Marília desde 2019, ano em que meu trabalho foi conhecido e acompanhado pela própria, em vida, através do meu Instagram, curtindo publicações e homenagens", escreveu na legenda da publicação. "Sempre a respeitei como pessoa e suas obras, evitei polêmicas e intrigas, procurei preservar ao máximo e com o maior respeito o nome e legado de Marília Dias Mendonça. Sempre defendendo, apoiando e me posicionando a favor de sua arte".





"Oportunismo não é de minha índole. Sim, meu sonho, como de qualquer outra fã, era conhecer Marília. Com data marcada, esse encontro infelizmente foi interrompido devido a tragédia que aconteceu 20 dias antes da data prevista para o encontro em seu camarim", relembrou.

"Então, para evitar mais desgastes, polêmicas, intrigas e coisas que acredito de coração que a Marília reprovaria, prefiro me posicionar de forma pacífica e divulgar minha decisão em respeito ao legado da Rainha da Sofrência", explicou.

"Minha consciência está tranquila. Eu, meus fãs, amigos, colegas, admiradores e familiares sabemos que sempre fiz por amor e dedicação. Sei que Marília, enquanto viva, me apoiou e mostrou ter conhecimento do meu trabalho e isso pra mim basta. Divulgar a sua arte e realizar meu trabalho, ninguém nunca vai tirar isso", completou Lorena.

A briga entre a artista e a família de Lorena começou após a exibição de uma reportagem sobre seu trabalho como cover ser exibida no Domingo Espetacular, da Record. A mãe de Marília, no entanto, não gostou da comparação. "Tem um monte de mulher que parece, menos essa ridícula", declarou Dona Ruth.

"Quanto à família, desejo que fiquem em paz e preservem a imagem e as obras de Marília. Os ataques e ironias feitas por parte dos mesmos mostram muito mais sobre quem são eles do que quem eu sou", disse Lorena. "Sigo aprimorando, melhorando e trabalhando de forma digna, honesta e sincera, homenageando com respeito, a história da fantástica Rainha Marília Mendonça, mas sempre buscando e conquistando meu próprio espaço. Paz, amor e respeito a todos os envolvidos".