Andressa Urach - Reprodução/YouTube

Publicado 07/02/2024 10:20

A modelo Andressa Urach decidiu falar após ser acusada por Thiago Lopes, seu ex-marido, de negligenciar o filho de quase dois anos. Em uma série de Stories, a produtora de conteúdo adulto expôs a sua versão dos fatos, revelando que tinha planejado uma viagem em família para o aniversário de Leon.



"Vocês já viram essa novela antes, que infelizmente meu ex acabou fazendo algumas declarações na imprensa [...] Ele falar que eu não me preocupo com meu filho é mentira", começou. A famosa então mostrou prints de conversas sobre a hospedagem e passagens aéreas para o ex-marido e a família. Além disso, ela afirmou que Thiago cancelou a viagem, deixando um prejuízo de R$ 15 mil.



De forma tranquila, Andressa Urach revelou não entender os motivos que levaram o ex-marido a fazer tais declarações, mas reforçou que as falas dele não são verdadeiras. Ela ressaltou que estava pronta para comemorar o aniversário de Leon em família e gostaria de estar ao lado do filho.



"Já estava tudo organizado para o aniversário dele [Leon]. Não sei, de verdade, o porque ele está fazendo isso, mas enfim, vida que segue", pontuou Andressa. "Se ele continuar me atacando, eu vou mostrar outras coisas também. [...] Não gosto quando as pessoas mentem. Eu queria muito estar agora com meu filho Leon", concluiu.