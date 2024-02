Após críticas ao look de Xamã, MC defende famoso - Foto: Reprodução

Após críticas ao look de Xamã, MC defende famoso Foto: Reprodução

Publicado 07/02/2024 13:42



Após críticas à roupa e maquiagem que o cantor Xamã usou no baile da Vogue, o artista Xamuel resolveu defender o famoso. Compartilhando a sua opinião, o influencer foi questionado se ele viu que estão falando do colega e criticou os internautas.



“Eu vi [o look] e achei muito fod*, Xamã como sempre muito foda. E as pessoas tem que começar a entender a liberdade tanto pessoal quanto artística dos artistas. O povo fala que gosta de arte, fala que gosta de música, mas não entende a expressão artística dos nossos artistas”, começou.



“Porque se fosse um gringo, alguém que é de outro país fazendo a mesma coisa que o Xamã fez, o pessoal ia achar muito da hora, ia falar que ele é fod*, que ele é revolucionário. Por ser o Xamã, por ser brasileiro, o povo tá falando besteira”, afirmou o artista.



Mas ele não focou somente nos internautas: “Principalmente porque tem muita gente na cena que incentiva esse tipo de comportamento, e fica querendo ditar como as pessoas têm que se vestir [...] como as pessoas têm que se portar”, apontou ele.



“Bonito é você que se veste mal mal, e o Xamã que faz uma roupa foda, vai em um evento fod*, uma maquiagem fod*, é feio só porque você acha diferente. Pelo amor de Deus, gente, vamos se conscientizar, vamos prestar atenção, e o Xamã é monstro”, concluiu.