Ivete Sangalo - Renan Areias/ Agência O Dia

Ivete SangaloRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 07/02/2024 12:54

Os fãs de Ivete Sangalo aguardam ansiosamente os shows da turnê “A Festa”, que celebram os 30 anos de carreira da cantora. No entanto, moradores de Teresina, Piauí, foram surpreendidos com os altos preços dos ingressos, que chegaram a R$ 3 mil. Desde então, internautas surgiram indignados nas redes sociais.

Conforme informações da colunista Fábia Oliveira, as críticas se intensificaram devido ao cálculo da meia entrada, que não corresponde à metade do valor integral. Nas redes sociais, não foram poucos os internautas frustrados.

“Misericórdia, que absurdo esses valores. Ivete Sangalo, você macetou, literalmente, a minha vontade de ir”, criticou uma fã. “Vai trazer a Madonna junto? 3 mil, amada?”, questionou outra. “Meia: 2655,00/ Inteira:: 3000,00. Que cálculo é esse?”, se revoltou uma terceira, indignada com o valor da meia.

Além disso, após a estreia da turnê no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a preocupação com a falta de público teria se tornado evidente. Ainda segundo a Fábia Oliveira, a produção precisou tomar medidas para minimizar o impacto da baixa adesão dos fãs, Eles chegaram a reposicionar as câmeras de TV para criar uma impressão de lotação.

Ano passado a cantora também fez um espetáculo no Rio para celebrar seus 30 anos de carreira. E, segundo fontes, houve distribuição gratuita de ingressos dias antes do evento, levantando dúvidas sobre a real lotação dos estádios. Com base nesse show e no preço dos ingressos, Ivete poderia enfrentar dificuldades com a turnê.