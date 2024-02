MC Daniel e Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

MC Daniel e Yasmin BrunetReprodução / Instagram

Publicado 07/02/2024 10:57 | Atualizado 07/02/2024 14:01

Após internautas apontarem que MC Daniel teria parado de torcer para Yasmin Brunet no BBB 24, viralizaram falas do cantor afirmando o contrário. Segundo a página Gossip da Fama, o funkeiro revelou que está sim torcendo pela loira.



Conforme prints que circulam na web, MC Daniel teria dito que não está acompanhando o reality por falta de tempo. “Tem dias que não tô conseguindo ver o BBB, correria com o novo formato de shows, ensaios, meu bloco e viagens. Mas sempre torcendo pela Yasmin, independente de erros e acertos”



Ele deixa claro que estaria disponível para a influencer e que quer que ela evolua, assim também conversaria com ela sobre atitudes erradas. Diante do discurso e sem saber que se trata de outra pessoa, internautas opinaram sobre o posicionamento recente.



“Deve ser mentira, pois ele comenta nas páginas de fofoca que torce pelo Davi”, apontou um seguidor. “Isso não é o MC, isso é fake”, revelou outro. “Resumindo tá torcendo a distância”, afirmou uma terceira. “Por isso ta torcendo pra ela, n ta assistindo”, ironizou mais um.

tb vou pontuar pra ela, pq quero sempre a evolução de quem gosto! Sei do coração lindo q vc tem