MC Daniel - Fabrício Pioyani / Agnews

MC DanielFabrício Pioyani / Agnews

Publicado 10/02/2024 12:29 | Atualizado 10/02/2024 14:11

MC Daniel abre o jogo após ser criticado por suposto uso de drogas



Nesta sexta-feira (9), MC Daniel se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais. Isso porque, durante uma transmissão ao vivo de Carnaval em Salvador, fãs do famoso acreditaram que ele teria feito uso de substâncias ilícitas. O cantor fez um movimento no palco que foi interpretado erroneamente pelo público.



O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e, em resposta às críticas, MC Daniel utilizou seu Instagram para esclarecer a situação: "É soro fisiológico para limpar a área nasal. Vocês insistem em tentar me derrubar. A luz vem de Deus", declarou o funkeiro.



Antes do pronunciamento do cantor, as críticas foram intensas, com alguns internautas questionando a postura de MC Daniel, considerando seu papel como figura pública. "Grande exemplo para muitos. Preocupação zero com os fãs... Aliás, quem com porco se mistura, farelo come", escreveu um seguidor.



Alguns usuários das redes sociais também destacaram a ironia da situação, lembrando de um episódio anterior em que MC Daniel repreendeu um homem por estar consumindo whisky na frente de uma criança. "Mas o rapaz com um whisky na mão pedindo um autógrafo é mais prejudicial à nação", ressaltou outro internauta.