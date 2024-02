Ex-BBB Key Alves - Van Campos / Ag. News

Publicado 10/02/2024 14:42

Neste sábado (10), Key Alves surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado de seu mais recente procedimento estético. A famosa colocou próteses de silicone nos seios. A jogadora de vôlei aproveitou as altas temperaturas para atualizar o bronzeado e exibir as mudanças em seu corpo.

Com um biquíni preto, Key exibiu o novo visual para seus admiradores nos stories do Instagram. A influencer deu um close especial na região do busto para mostrar mais detalhes do resultado da cirurgia. Dois meses após o procedimento, agora ela compartilhou com transparência o pós-operatório.

A decisão de realizar a cirurgia foi revelada por Key Alves aos seguidores em dezembro de 2023, momento em que ela agradeceu pelo apoio recebido: "Obrigada por todas as mensagens de carinho, presentes e flores. Vocês são demais, chaveirinhos", escreveu.

Além da transformação, recentemente Key também compartilhou curiosidades sobre seus gostos pessoais, revelando um fetiche inusitado: "Eu também tenho essa tara por pé e chulé. Cheiro o pé e o chulé de todo mundo que eu quero", revelou a influenciadora.