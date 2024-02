Web reage após Marcelo Adnet revelar fim do casamento em meio a boatos - Foto: Reprodução

Web reage após Marcelo Adnet revelar fim do casamento em meio a boatosFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2024 17:53

Marcelo Adnet se viu no centro das atenções neste sábado (10) após flagras de beijos em um camarote durante o Carnaval circularem nas redes sociais. O ator é casado com Patrícia Cardoso, com quem tem uma filha de 3 anos, e a supostação traição deu o que falar na web. Porém, tudo indica que o relacionamento já chegou ao fim.



O “flagra” ao artista ocorreu após os desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Adnet estava aproveitando o Carnaval com amigos e, ao deixar o camarote Mar, teria sido visto aos beijos com uma mulher que não era a própria esposa. O ator também deixou o local acompanhado dela, conforme relatos.



O famoso não só foi visto trocando carinhos como também revelou o fim de seu casamento. "Eu e minha ex-esposa não estamos mais juntos", afirmou Marcelo Adnet. Além disso, o humorista deixou claro que já não estava com a esposa quando foi flagrado aos beijos e curtindo o Carnaval.



Porém, Patrícia Cardoso, até então esposa de Adnet, fez uma postagem enigmática nas redes sociais que deixou os fãs preocupados: “Tô ótima, galera, só que não. Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio”. O casal, que estava junto desde 2017, ainda não se pronunciou diretamente sobre o término, em seus respectivos perfis, ou em relação à polêmica recente.



Nas redes sociais, internautas comentam o fim do relacionamento. "O q me assusta é ainda ter mulher q tem coragem de se relacionar com ele", espantou-se uma seguidora. "Ele anunciou e a corn4 ainda tá com o nome dele?", questionou outro. "Ainda bem que o Carnaval é uma vez no ano", brincou um terceiro. "De novo ? Traiu e ex esposa e a atual", questionou mais um.