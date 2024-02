Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução

Marina Ruy BarbosaFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2024 16:13

Marina Ruy Barbosa utilizou os Stories de seu Instagram para comunicar seus seguidores sobre a invasão de suas contas nas redes sociais. A atriz explicou que percebeu a ação dos hackers e conseguiu recuperar o controle de suas contas no Instagram e no antigo Twitter.

Uma publicação alertou os seguidores sobre a invasão, mostrando uma imagem do humorista Toninho Tornado com uma legenda indicando o hackeamento da conta. Em seu pronunciamento, a atriz revelou que estava em processo de entender como os hackers conseguiram acessar seu perfil.

“Acabei de chegar da gravação e descobri que fui hackeada”, começou a famosa. “Eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagem e estou tentando entender com o pessoal de Insta e do Twitter como entraram nas minhas contas. Mas, a princípio, está tudo sob controle”, garantiu ela.

A atriz, que atualmente interpreta a vilã Preciosa na novela "Fuzuê" da TV Globo, também se dirigiu ao invasor: "Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né?", pediu ela. "Nem tenho nudes no direct", finalizou.