Laura Pausini se apresenta em São PauloJulia Gabriel de Magalhães /Divulgação

Publicado 04/03/2024 12:34 | Atualizado 04/03/2024 13:47

Rio - A cantora italiana Laura Pausini, de 49 anos, cantou o refrão do hit do carnaval deste ano, "Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla, durante seu show em São Paulo, neste fim de semana, e surpreendeu seus admiradores. O momento de descontração foi compartilhado pelos fãs da artista nas redes sociais.

Laura revisitou os 30 anos de carreira nas apresentações de cerca de três horas no Espaço Unimed, em São Paulo. Nos shows, ela deu um show de simpatia, falou em português e comentou a saudades que estava do país. O repertório dos shows contou com sucessos como "Il Primo Passo Sulla Luna", seu recente single, "Anime Parallele", "Benvenuto", "Inesquecível", "Strani Amori", "La Solitudine" e "Se Fue". A cantora também recebeu Tiago Iorc na parceria "Durar".



Laura, que recentemente anunciou novas datas de sua world tour, ainda passará por Peru, Equador, Colômbia, Costa Rica e México, antes de chegar aos Estados Unido no final de março.