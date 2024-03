Sheron Menezzess e o marido, Saulo, estão no Havaí - Reprodução do Instagram

Publicado 04/03/2024 12:59 | Atualizado 04/03/2024 13:02

Rio - De férias no Havaí, Sheron Menezzes e o marido, Saulo Bernard, surgiram coladinhos e bem sorridentes em um clique publicado pela atriz no Instagram, nesta segunda-feira. Na imagem, a atriz aparece de biquíni em uma praia da região e ainda ganha uma apalpada no bumbum do marido.

"Eu e meu Aquaman", escreveu a artista, que deu vida à Sol em "Vai na Fé", se referindo a comparação que os internautas fizeram entre o lutador e o ator Jason Momoa. O casal recebeu uma chuva de elogios. "Perfeitos", disse um usuário da rede social. "Maravilhosos", disse outro. "A pequena sereia e aquaman! Perfeição", comentou uma terceira pessoa.

A beleza de Sheron também não passou despercebida. "Uma deusa", elogiou um fã. "Linda, perfeita demais", destacou outro.