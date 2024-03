Rafael Cabral e Naiara Azevedo - Reprodução

Rafael Cabral e Naiara AzevedoReprodução

Publicado 04/03/2024 13:22 | Atualizado 04/03/2024 13:50

Rio - Ex-marido de Naiara Azevedo , Raphael Alves Cabral foi indiciado pela polícia pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.

fotogaleria

A informação foi dada primeiramente pelo colunista Gabriel Perline, do iG, e confirmada pela Polícia Civil de Goiás à reportagem do DIA nesta segunda-feira (4).

"A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, concluiu as investigações relacionadas ao caso Naiara Azevedo, com indiciamento. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário no dia 22 de fevereiro".

Segundo o colunista, vídeos, fotos, depoimentos de testemunhas, além do exame de corpo de delito, comprovaram que ela foi vítima de violência.

"Consta nos autos que Raphael Alves Cabral teria, no dia 7 de julho de 2023, injuriado, ameaçado e agredido fisicamente sua esposa Naiara de Fátima Azevedo. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por declarações (a qual se atribui especial relevância), bem como por laudo pericial de corpo de delito, 'lesões corporais' indireto e depoimentos de testemunhas indiretas do fato. Isto posto, promovo o indiciamento de Raphael Alves Cabral pelos delitos previstos nos artigos 147 e 129, do Código Penal Brasileiro, e artigo 5, inciso III, da lei 11.340/06", afirmou em documento a delegada Caroline Matos Barreto, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em documento que o jornalista teve acesso.

O escritório da advogada Maria Luíza Póvoa Cruz informou que o processo tramita em segredo de justiça, por isso não pode comentar a decisão. Procurada, assessoria da cantora disse que não tem informações sobre o assunto até o momento. A reportagem também procurou Raphael, mas não teve retorno.

Relembre o caso

Em novembro do ano passado, Naiara Azevedo denunciou um episódio de violência doméstica contra o ex-marido em uma delegacia em Goiânia.

No boletim de ocorrência, a cantora disse que a última vez que ele a ameaçou foi no dia 7 de julho de 2023 com os seguintes termos: 'Vou acabar com a sua vida, com a sua carreira e você nunca mais vai me ver'", relatou a artista no registro.



Naiara Azevedo relatou ainda que "devido aos problemas enfrentados em seu casamento com Rafael, as acusações que ele lhe fazia, chamando-a de louca, e a infidelidade por parte dele, ambos fizeram tratamento com psiquiatra".

No mesmo dia, a Justiça de Goiás deferiu medida protetiva em favor de Naiara de Fátima Azevedo contra o ex-marido, Rafael Cabral, com base na Lei Maria da Penha, no intuito de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista.

"O divórcio entre a cantora e o ex-marido foi decretado em outubro de 2021. Na madrugada desta quinta-feira (30/11), a advogada acompanhou a cantora na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, para formalização do referido pedido de medida protetiva e demais ocorrências, objetivando o amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial que vem sofrendo", dizia um trecho do comunicado.

No dia 30 de novembro, Silvye Alves, deputada federal e apresentadora do "SBT Notícias Goías", leu durante o telejornal uma mensagem enviada por Rafael sobre o assunto.

"Silvye, neste momento não posso falar, peço desculpas, porém vou agir dentro da verdade e da justiça. Não sou esse tipo de pessoa que gosta de mídia, mas em razão ao respeito que tenho a ela vou conduzir na forma correta. Me desculpe, talvez não seria a resposta que esperava. Fui pego de surpreso com isso e quero ter cuidado para não prejudicar... Muito injusto isso comigo, mas nada que o tempo não diga a verdade", lê Sylvie no vídeo publicado em seu Instagram.