Jojo Todynho revela motivo da ausência no navio de Ludmilla - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho revela motivo da ausência no navio de Ludmilla Reprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 16:41 | Atualizado 04/03/2024 16:50

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, explicou nesta segunda-feira (4), no Stories do Instagram, o motivo de não participar do cruzeiro musical de Ludmilla, o "Numanice", que começa hoje e termina na sexta (8). A artista contou que sua agenda de trabalho está cheia e lamentou não poder comparecer.