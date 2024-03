Felipe Neto mostra cliques fofos com a namorada, Juliane - Reprodução do Instagram

Felipe Neto mostra cliques fofos com a namorada, JulianeReprodução do Instagram

Publicado 05/03/2024 08:19

Rio - Felipe Neto, 35 anos, encantou os internautas ao compartilhar, no Instagram, uma série de fotos fofas com a namorada, a estudante de Direito Juliane Carvalho, nesta segunda-feira. Nos cliques, os dois aparecem sorridentes, trocando carinhos e dando um selinho.

fotogaleria

"A gente é tão bonitinho", escreveu ele na legenda. Juliana também publicou as imagens em sua rede social e se derreteu pelo amado. "Alegra minha vida", disse. Como era de se esperar, o casal recebeu elogios dos fãs. "Vocês são lindos", afirmou um. "Perfeitos", comentou outro.

O influenciador postou a primeira foto com a namorada em novembro do ano passado. Mas os rumores de namoro começaram desde 2022 e ficaram mais fortes no Dia dos Namorados de 2023, quando Juliane postou uma foto em um restaurante e Felipe comentou: "Visão privilegiada". A jovem respondeu: "Eu que tenho sorte".