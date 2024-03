Famosos aproveitam primeira noite no navio 'Numanice'

Rio - Inúmeros famosos aproveitaram a primeira noite de apresentações no navio "Numanice", realizada na noite de segunda-feira. Os shows, comandados pela cantora Ludmilla, ocorrem até sexta (8) e contarão com participações especiais de artistas como Gloria Groove, Filipe Ret, Pixote, Belo e Dennis DJ. As cabines do cruzeiro musical custavam entre R$ 7 a R$ 45 mil.

Entre os presentes, estavam os humoristas David Brazil e Toquinho, além das influenciadoras Foquinha e Carol Bresolin, e os ex-BBBs Vyni e Gabriel Fop. Ludmilla, que apostou em um look com uma estética anos 2000 e subiu ao palco acompanhada da mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, também chegou a ser prestigiada pela mãe, Silvana Oliveira.

Relatar erro