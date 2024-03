João Silva homenageia Faustão - Reprodução do Instagram

Publicado 05/03/2024 09:51 | Atualizado 05/03/2024 11:04

Rio - Após passar por um transplante de rim, Faustão, de 73 anos, ganhou uma homenagem do filho, João Silva, de 20. Em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira, o apresentador da Band parabenizou o pai pelos 40 anos de televisão, compartilhou uma série de fotos ao lado dele e se declarou.

fotogaleria

"Meu maior orgulho é ver você completando 40 anos no ar, 40 anos de história e de um legado que já está no coração de todo o Brasil! Te amo pai, você é minha maior inspiração! Parabéns!", escreveu na legenda. Famosos como Marcos Mion, Luciano Huck e Adriane Galisteu deixaram emojis de coração nos comentários da postagem.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e realizou o transplante de rim um dia depois. O apresentador deixou a UTI da unidade de saúde no dia 27 e segue em recuperação. Esse é o segundo transplante de órgão realizado pelo apresentador em apenas seis meses. Em agosto do ano passado, Faustão passou por um transplante cardíaco. Ele ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado.

O apresentador iniciou a carreira na TV em 1984 com o programa de auditório "Perdidos na Noite", da TV Gazeta, que depois passou a ser exibido na Record TV e na Band TV. Em 1989, Faustão estreou no "Domingão do Faustão", da TV Globo, e permaneceu a frente da atração até 2021. No ano seguinte, o comunicador retornou à Band. Ele deixou a emissora em 2023.