Cauã Reymond e Jade Picon se exercitam na Barra da TijucaDilson Silva / Agnews

Publicado 05/03/2024 10:23

Rio - Cauã Reymond, de 43 anos, deixou a preguiça de lado e se exercitou na manhã desta terça-feira. O ator, que deu vida a Caio em "Terra e Paixão", surfou no mar Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com uma roupa apropriada, o artista muita habilidade no esporte e fez várias manobras em cima da prancha.

Disposto, após finalizar a atividade, Cauã ainda deu uma corridinha. Simpático, ele posou para algumas fotos ao notar a presença do paparazzo no local.

Quem também esteve na região foi Jade Picon. Como de costume, a influenciadora digital de 22 anos treinou futevôlei. A ex-BBB bateu um bolão e esbanjou beleza e boa forma nas areias da praia.