Ana Hickmann compartilha registros em família e reflete sobre festa de aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 09:46 | Atualizado 05/03/2024 09:51

Rio - Ana Hickmann usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar registros de sua festa de aniversário em família. A apresentadora, que completou 43 anos na última sexta, ainda aproveitou para fazer uma breve reflexão sobre o momento, chamado por ela de "fase de renovação".

"Como é bom comemorar a vida ao lado de quem a gente ama. Os meus 43 anos marcam uma fase de renovação na minha vida, cheia de amor, fé, positividade e gratidão. Ter a minha família ao meu lado me deixa muito mais forte e mais feliz", escreveu a loira.

Nos registros, Ana posou ao lado do filho, Alezinho, de 9 anos, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa, como também com as irmãs Fernanda e Isabel Hickmann, além da mãe, Reni Saath e seus sobrinhos.

A celebração foi realizada na mansão da apresentadora, em Itu, São Paulo. Mais cedo, a loira ainda aproveitou para comemorar o aniversário com um churrasco.