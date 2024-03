Lucio Mauro Filho lamenta morte da mãe - Reprodução do Instagram

Lucio Mauro Filho lamenta morte da mãeReprodução do Instagram

Publicado 05/03/2024 11:02 | Atualizado 05/03/2024 11:36

Rio - Lucio Mauro Filho, de 49 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira, para homenagear a mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho, a Dona Lú, que morreu há duas semanas. A causa do óbito não foi divulgada. Em um longo texto, o ator citou os últimos momentos da mãe no hospital, contou como foi o retorno ao trabalho após a partida dela e citou a saudade que tem sentido.

fotogaleria

"Faz duas semanas que mamãe partiu e eu não me acostumei com a ideia, nem um pouquinho. Quando o ano começou, eu sabia que enfrentaria uma jornada de trabalho absurda, com os ensaios e a estreia do meu novo espetáculo, as dublagens de 'Kung Fu Panda' e a volta do 'Caldeirão', com mais um quadro estreando. Sabia que entre 8 de Janeiro e 8 de Março eu só teria folga na semana do Carnaval. Pois justo naqueles dias, fui para o hospital com minha mãe, que entrou numa sexta-feira e partiu na seguinte, na semana mais intensa de toda a minha vida", iniciou.

"Mesmo com muita esperança de que ela recebesse alta, não arredei o pé daquele hospital. Fiz uma playlist dos melhores sambas de todos os tempos, que nós cantamos a plenos pulmões dentro daquele quarto, com os enfermeiros às gargalhadas! Levei um HD cheio de memórias de uma vida inteira que ficamos recordando juntos. Dei banho nela, levei pra fazer xixi, cocô, penteei seus cabelos, rimos, choramos, combinamos coisas. E bem no meio de uma dessas conversas, ela partiu", continuou.

Lucio, então, revelou como foi o retorno ao trabalho. Ele é um dos integrantes da banda do 'Caldeirão do Mion', da TV Globo, e estreou a peça 'Gostava Mais dos Pais', ao lado de Bruno Mazzeo, em São Paulo. Na comédia, eles citam o peso de serem filhos de dois ícones do riso: Lúcio Mauro, que morreu aos 92 anos, em 2019, e Chico Anysio, que faleceu em 2012, aos 80 anos. O artista disse que contou com o apoio dos amigos no momento doloroso.

"Eu tive que voltar a trabalhar e obviamente, só foi possível porque era com o meu irmão (Marcos) Mion, com meus filhos dessa banda maravilhosa, meus amigos do TV Teca, meu diretor Geninho e essa fantástica família do 'Caldeirão'. E tive que voltar aos ensaios, pois estreava nesta sexta em São Paulo. E só consegui estrear por que ao meu lado está meu irmão Bruno Mazzeo, dirigidos por nossa irmã Débora Lamm, em mais uma família linda, formada por Mãinha Monique Gardenberg! Só posso acreditar em Deus. É muito acolhimento no momento mais difícil da minha vida. Jamais irei esquecer! Nessas três primeiras apresentações, doeu absurdamente saber que não receberia o telefonema dela me perguntando como foi, se eu estava feliz", destacou.



Por fim, Lúcio falou sobre o luto. "Eu tô tentando mãe. Eu tenho minhas irmãs que eu tanto amo. Esses amigos que você sempre acolheu, todos ao meu lado, cuidando de mim. Mas você faz falta demais! Quarta será minha primeira folga do ano. Seria o dia de te visitar, sentar na sua cama, te fazer massagem, te contar tudo. Nunca poderia imaginar que você não estaria mais aqui. Minha melhor amiga. Mulher da minha vida. Minha mãe! Saudade eterna!".