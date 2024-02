Simony - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2024 09:56 | Atualizado 23/02/2024 10:05

Rio - Simony, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar o resultado do último exame realizado durante seu tratamento contra o câncer. A cantora, que foi diagnosticada com um tumor maligno no intestino em 2022, definiu seu caso como um verdadeiro "milagre" e aproveitou para parabenizar o médico que a acompanhou de perto.

"Esse é o Dr. Sergio Araujo, um dos mais competentes como médico coloproctologista, fora o ser humano maravilhoso que ele é", iniciou a artista através da legenda de um registro dos dois, publicado no Instagram.

"Hoje foi a primeira vez que o vi sorrir. Hoje ele disse: 'parabéns você não tem nada! Eu não queria tratar você, te queria assim sem nada de tumor'", revelou ela, que nesta semana já havia realizado outros exames para analisar a remissão do câncer.

"O Dr. Sergio faz o exame mais importante chamando retossigmoidoscopia. Importantíssimo! Nosso sorriso nessa foto diz tudo, né?! Eu saí do consultório, entrei no carro, e chorei feito criança. Não foi fácil e sei que ainda tenho um caminho pela frente", comemorou Simony, que aproveitou para agradecer todo o carinho recebido durante o tratamento.

"Deus, obrigada! Obrigada a todas vocês que, de alguma forma, pediram pela minha saúde. Eu não sabia que era tão amada . Agora é só acompanhar, continuar a imunoterapia e fazer tudo certinho, porque meu caso, de verdade, foi um milagre", ponderou. "Sabe o que eu queria agora? Sair gritando (risos), pulando! Eu sou só gratidão!", concluiu a cantora.